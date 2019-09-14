Спикер Рады назвал ключевые проблемы на Украине

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Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков назвал ключевые проблемы на Украине.
Спикер Рады назвал ключевые проблемы на Украине
  • Reuters

Об этом сообщает «Громадське».

«Мы понимаем те вызовы, которые перед нами стоят. Первое — это война, второе — это война с коррупцией. К сожалению, это две ключевые проблемы, с которыми на протяжении многих лет борются или делают вид, что борются, украинские власти», — отметил он.

Вместе с этим он также выразил мнение, что у нынешнего парламента есть шанс изменить страну и «для государства это может быть шансом последним». 

Ранее украинский премьер-министр Алексей Гончарук рассказал о главной задаче нового правительства страны.

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