Премьер Украины назвал главную задачу правительства

Украинский премьер-министр Алексей Гончарук рассказал о главной задаче нового правительства страны.

Об этом сообщает «Новое время».

По его словам, главная задача нового украинского кабмина — дать возможность украинцам быть честными перед собой.

«Нашёл для себя ответ, что счастье — это иметь возможность не бояться и быть собой, а это значит иметь возможность выбирать. Украинцы в этом плане — счастливый народ, у них есть эта возможность. Я хочу, чтобы украинцы получили возможность быть честными перед самими собой. Это и есть главная задача нового украинского правительства», — сказал он.

Среди других задач Гончарук назвал возвращение доверия для привлечения инвестиций в Украину.

Ранее премьер-министр Украины уже рассказывал о приоритетных задачах правительства.

В сентябре Гончарук заявил, что он намерен добиться роста валового внутреннего продукта (ВВП) страны на 40% в течение последующих пяти лет.