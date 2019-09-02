Премьер Украины назвал приоритетные задачи правительства

Короткая ссылка
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук рассказал о приоритетных задачах правительства.
Премьер Украины назвал приоритетные задачи правительства
  • © president.gov.ua

Трансляцию его выступления в ходе совещания президента Украины Владимира Зеленского с руководством парламента, кабмином и правоохранительными органами вёл телеканал «112 Украина».

«Среди важных срочных задач на следующие пару недель — подготовка к визиту МВФ, подготовка к переговорам по транзиту газа, подготовка государственного бюджета на следующий год», — сказал он.

Также он пообещал, что главной задачей в следующем месяце станет борьба с рейдерством.

«За следующий месяц задача — история с рейдерством должна уйти в прошлое навсегда», — отметил премьер.

Ранее Гончарук заявил, что в своей работе планирует тесно контактировать с Зеленским.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить