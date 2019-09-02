Премьер Украины назвал приоритетные задачи правительства

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук рассказал о приоритетных задачах правительства.

Трансляцию его выступления в ходе совещания президента Украины Владимира Зеленского с руководством парламента, кабмином и правоохранительными органами вёл телеканал «112 Украина».

«Среди важных срочных задач на следующие пару недель — подготовка к визиту МВФ, подготовка к переговорам по транзиту газа, подготовка государственного бюджета на следующий год», — сказал он.

Также он пообещал, что главной задачей в следующем месяце станет борьба с рейдерством.

«За следующий месяц задача — история с рейдерством должна уйти в прошлое навсегда», — отметил премьер.

Ранее Гончарук заявил, что в своей работе планирует тесно контактировать с Зеленским.