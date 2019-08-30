Гончарук намерен сверять решения с Зеленским «как с камертоном»

Короткая ссылка
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что в своей работе планирует тесно контактировать с лидером страны Владимиром Зеленским и сверять с ним все сложные решения «как с камертоном».
Гончарук намерен сверять решения с Зеленским «как с камертоном»
  • РИА Новости

«Я рассчитываю, что мы с президентом... будем общаться настолько тесно, насколько это нужно, чтобы понимать друг друга с полуслова... Он — это камертон, с которым нужно сверять все сложные решения, которые мы будем принимать», — цитирует Гончарука Интерфакс-Украина.

По его словам, новое правительство — «команда менеджеров», созданная, чтобы «навести порядок в процессах».

Глава украинского правительства также отметил, что, скорее всего, будет реже видеться с Зеленским из-за большого объёма работы в кабмине.

«Кабмин — это большая махина. Это 100+ госорганов. Тут есть немного работы, есть чем заняться», — заявил Гончарук.

Ранее Верховная рада утвердила представленных Гончаруком кандидатов на посты министров.

Директор украинского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник в беседе с RT назвал два фактора, которые определили назначение Гончарука премьер-министром Украины.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить