В Раде утвердили представленные премьером кандидатуры министров

Верховная рада девятого созыва в ходе заседания утвердила представленных премьер-министром Украины Алексеем Гончаруком кандидатов на посты министров.

Трансляцию голосования в украинском парламенте вёл телеканал «Рада».

За представленный Гончаруком состав кабинета министров проголосовал 281 депутат.

Уточняется, что по итогам голосования Арсен Аваков был переизбран на пост главы МВД.

Ранее парламентарии избрали премьером Украины заместителя главы офиса президента Алексея Гончарука. Спикером Рады был выбран глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков.

Также депутаты Рады уже утвердили Андрея Загороднюка министром обороны Украины, Вадима Пристайко главой украинского МИД и Ивана Баканова главой Службы безопасности Украины.