Спикером Верховной рады стал Дмитрий Разумков

Короткая ссылка
Спикером Верховной рады Украины нового созыва в ходе заседания парламента избран глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков.
Спикером Верховной рады стал Дмитрий Разумков
  • Reuters

Такое решение поддержали 382 парламентария при необходимом минимуме в 226 голосов, передаёт «Укринформ». 

29 августа новоизбранные депутаты украинского парламента принесли присягу.

Правительство Украины во главе с Владимиром Гройсманом сложило полномочия перед новоизбранной Радой

Как отмечал представитель президента Украины в кабинете министров, большинство депутатов намерены поддержать кандидатуру Алексея Гончарука на должность премьер-министра.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить