Спикером Верховной рады стал Дмитрий Разумков

Спикером Верховной рады Украины нового созыва в ходе заседания парламента избран глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков.

Такое решение поддержали 382 парламентария при необходимом минимуме в 226 голосов, передаёт «Укринформ».

29 августа новоизбранные депутаты украинского парламента принесли присягу.

Правительство Украины во главе с Владимиром Гройсманом сложило полномочия перед новоизбранной Радой.

Как отмечал представитель президента Украины в кабинете министров, большинство депутатов намерены поддержать кандидатуру Алексея Гончарука на должность премьер-министра.