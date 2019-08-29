Спикером Верховной рады стал Дмитрий Разумков
- Reuters
Такое решение поддержали 382 парламентария при необходимом минимуме в 226 голосов, передаёт «Укринформ».
29 августа новоизбранные депутаты украинского парламента принесли присягу.
Правительство Украины во главе с Владимиром Гройсманом сложило полномочия перед новоизбранной Радой.
Как отмечал представитель президента Украины в кабинете министров, большинство депутатов намерены поддержать кандидатуру Алексея Гончарука на должность премьер-министра.