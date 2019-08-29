Верховная рада назначила главу МИД Украины
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Трансляцию процесса голосования вёл телеканал «Рада».
В пользу кандидатуры Пристайко выступили 310 депутатов.
29 августа новоизбранные депутаты парламента Украины принесли присягу.
Парламентарии избрали премьером Украины заместителя главы офиса президента Алексея Гончарука. Спикером Рады был выбран глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков.
Также депутаты Рады уже утвердили Андрея Загороднюка министром обороны Украины.