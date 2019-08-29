Эксперт объяснил избрание Гончарука премьер-министром Украины

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Анастасия Румянцева
Директор украинского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник прокомментировал в беседе с RT избрание Верховной радой нового созыва премьер-министром Украины заместителя главы офиса президента — Алексея Гончарука.
Эксперт объяснил избрание Гончарука премьер-министром Украины
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«Этот человек — молодой, прозападноориентированный либерал, поэтому, скорее всего, стоит ожидать от него в той или иной мере продолжения прозападных реформ европейского типа — в части экономики, социальной политики. Уменьшение нагрузки на бюджет в части социальной поддержки граждан, дерегуляции, возможно, демонополизации», — отметил Бортник.

По словам политолога, Гончарук в той или иной мере интегрирован в команду предыдущей власти и предыдущих министерств.

«В какой-то мере он будет продолжателем, наверное, политики (бывшего премьер-министра Владимира. — RT) Гройсмана, но с поправкой на цели команды Зеленского и политическую конъюнктуру. Это не лучшая и не худшая кандидатура», — добавил Бортник.

По его мнению, назначение Гончарука определялось двумя факторами. 

«Первое — доверие Зеленского и неспособность конкурировать в системе в силу отсутствия опыта управления большими системами. Второе — доверие со стороны западных, прежде всего, европейских институтов и партнёров»,— заключил он.

Ранее Верховная рада нового созыва в ходе заседания избрала Гончарука премьер-министром Украины.

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