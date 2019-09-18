«Начинает надоедать»: на Украине признали ослабление «санкционного фронта» против России

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Валерия Маслова, Анастасия Румянцева
На Западе «санкционный фронт» против России слабеет, заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко. Впрочем, по его словам, сохранять ограничительные меры необходимо, поскольку они якобы заставляют Москву «двигаться в нужном направлении». Комментируя это высказывание, в Совфеде отметили, что рестрикции никак не влияют на политический курс РФ. Между тем эксперты согласились с тезисом о том, что Европа всё меньше заинтересована в поддержании антироссийских санкций.
«Начинает надоедать»: на Украине признали ослабление «санкционного фронта» против России
  • © EMMANUEL DUNAND / AFP

Западным странам становится всё труднее поддерживать санкции против России, однако ограничительные меры необходимы. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью немецкому изданию Die Welt.

«Тем не менее они (санкции. — RT) наносят вред российской экономике. И это побуждает россиян двигаться в правильном направлении», — сказал дипломат.

Глава украинского МИД признал, что «санкционный фронт» на Западе ослабевает. В качестве примера он привёл возвращение России права голоса в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), а также начавшиеся в США разговоры о возможности возвращения к формату G8 с участием Москвы.

Стоит отметить, что совсем недавно Пристайко заявлял о начале оттепели в российско-украинских отношениях.

«То, что мы сейчас наблюдаем, это определённое потепление, оттепель в отношениях между Украиной и Россией. И президент Зеленский пытается максимально использовать это окно возможностей», — заявил дипломат, комментируя состоявшийся 7 сентября обмен удерживаемыми лицами между Украиной и Россией.

  • Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко
  • РИА Новости

Санкционный эффект

Комментируя заявления о том, что санкции против России заставляют её двигаться «в нужном направлении», в Совфеде отметили, что отчасти это действительно так, поскольку рестрикции стимулируют развитие внутреннего рынка. Впрочем, как считает член комитета Совета Федерации по международным делам Ольга Тимофеева, глава МИД Украины явно имел в виду не этот аспект.

«Естественно, я понимаю, что он не это имел в виду. Он настаивает на том, чтобы санкции в отношении Российской Федерации продолжались как метод давления и встраивания нас в политику, нужную Западу. В этом отношении он глубоко заблуждается — этого не будет. Как суверенное государство, мы сами определяем своё будущее и своё развитие», — подчеркнула сенатор в беседе с RT.

При этом, по её словам, нет ничего удивительного в том, что Европе всё сложнее поддерживать ограничительные меры, поскольку санкционное противостояние больше вредит самим европейцам, чем России.

«Введённые Россией контрсанкции губительно действуют на экономику европейских стран. Прежде всего, идёт разорение мелкого и среднего бизнеса, который был ориентирован на Россию, и, соответственно, это бремя для западных стран становится во многом невыносимым», — отметила Тимофеева.

Так, в отчёте европейских специалистов, подготовленном для службы сельского хозяйства зарубежных стран Минсельхоза США, сообщается, что аграрии ЕС терпят огромные убытки от невозможности сбыть свою продукцию России. Например, страдают производители персиков и нектаринов. Из-за эмбарго, которое РФ пришлось ввести в 2014 году в ответ на санкции, убытки производителей этих фруктов достигли $170 млн.

«Поворот в общественном мнении»

Политолог Юрий Светов, со своей стороны, отмечает, что Пристайко, будучи представителем нового поколения украинских политиков, совершенно точно «уловил общую тенденцию» в отношении антироссийских санкций, общее состояние усталости в Европе.

«У каждой страны есть свои собственные интересы. Уже пять лет их вынуждают жертвовать своими интересами, связанными с развитием взаимовыгодных отношений с Россией, ради Украины: «Вам выгодно торговать с Россией, но вы не торгуйте, потому что Украина против». Это начинается надоедать», — рассказал он RT.

Тот факт, что об этом начинают говорить не только европейские политики, но и украинские, говорит о том, что отношение к санкциям постепенно меняется, отмечает Светов. 

«Когда уйдут Макрон, Меркель, сменится в других странах руководство и для новых лидеров это уже будет не личным делом, тогда и пройдёт послабление. Но важно то, что происходит поворот в общественном мнении европейцев, которые понимают, что быть безусловно на стороне Украины — неверный шаг», — пояснил эксперт.

«Акт отчаяния»

Политолог Иван Мезюхо в интервью RT отметил, что своим заявлением украинский МИД, по сути, признал несостоятельность политики Киева. 

«Заявление украинского чиновника свидетельствует о провале украинской дипломатии и времён Порошенко, и уже времён Зеленского. Это заявление нужно расценивать как акт отчаяния. Всё-таки интерес к Украине в мире постепенно угасает. Задача нового министра иностранных дел — напомнить о своей стране международному сообществу и так называемым западным партнёрам», — пояснил политолог.  

В этих условиях европейские партнёры, скорее всего, проигнорируют заявление МИД Украины, считает эксперт. Вашингтон же, вероятно, озвучит своё отношение к этой проблеме на встрече президентов США и Украины. 

«Я полагаю, что в ходе предстоящей встречи Зеленского и Трампа американские элиты укажут своему украинскому коллеге на его место, и он с радостью и покорностью примет это место», — заключил Мезюхо. 

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