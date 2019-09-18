В Совфеде оценили слова главы МИД Украины об эффективности санкций

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Анастасия Румянцева
Сенатор от Севастополя, член комитета Совета Федерации по международным делам Ольга Тимофеева прокомментировала в беседе с RT заявление министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко о том, что западным партнёрам Киева трудно поддерживать санкции против России.
В Совфеде оценили слова главы МИД Украины об эффективности санкций
  • РИА Новости

Пристайко также отметил, что санкции всё равно наносят вред российской экономике, и это, по его словам, побуждает россиян «двигаться в правильном направлении».

«Если господин Пристайко имел в виду, что санкции Запада заставляют Россию двигаться «в правильном направлении» — что Россия начинает развивать свой внутренний потенциал и внутренний рынок, то могу сказать, что он абсолютно прав. Западные санкции фактически стали тем катализатором, который заставил нас опираться прежде всего на собственный ресурс и его развивать, что в последующем нам обеспечит прорыв», — подчеркнула Тимофеева. 

По её словам, в данном контексте западные санкции можно трактовать как позитивный момент.

«Естественно, я понимаю, что он не это имел в виду, а настаивает на том, чтобы санкции в отношении Российской Федерации продолжались как метод давления и встраивания нас в политику, нужную Западу, —  в этом отношении он глубоко заблуждается, этого не будет. Как суверенное государство мы сами определяем своё будущее и своё развитие», — пояснила сенатор.

Тимофеева добавила, что Европа терпит большие убытки от ограничительных мер, чем Россия. 

«Последние встречи 2019 года с нашими зарубежными коллегами, представителями парламентов разных западноевропейских стран подтверждают этот тезис напрямую. Потому что во время наших встреч всё время звучит тема: введённые Россией контрсанкции губительно действуют на экономику европейских стран. Прежде всего, идёт разорение мелкого и среднего бизнеса, который был ориентирован на Россию, и, соответственно, это бремя для западных стран становится во многом невыносимым», — заключила она.

Ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко в интервью немецкой газете Welt заявил, что Западу сложно поддерживать антироссийские санкции.

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