Глава МИД Украины заявил о потеплении отношений с Россией

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко считает, что в отношениях между между Москвой и Киевом наступила «оттепель».

«То, что мы сейчас наблюдаем, это определённое потепление, оттепель в отношениях между Украиной и Россией. И президент Зеленский пытается максимально использовать это окно возможностей», — приводит слова дипломата РИА Новости.

7 сентября между Россией и Украиной состоялся обмен удерживаемыми лицами по формуле «35 на 35».

В Россию вернулся главный редактор РИА Новости Украина Кирилл Вышинский. Он назвал обмен России и Украины «тектоническим сдвигом» в отношениях.

Ранее Генсек ООН Антониу Гутерреш поприветствовал это решение.