Гутерреш поприветствовал обмен между Россией и Украиной

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш поприветствовал обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной. Он выразил признательность российскому и украинскому президентам Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому.
Гутерреш поприветствовал обмен между Россией и Украиной
  • Reuters

«Он (Генсек. — RT) надеется, что этот важный гуманитарный акт мог бы послужить позитивным шагом на пути к укреплению доверия между всеми, что позволило бы наладить регулярный и конструктивный диалог на всех уровнях с целью проложить путь к окончательному урегулированию конфликта на востоке Украины», — приводит слова главы ООН его представитель Стефан Дюжаррик.

Ранее Путин и Макрон провели телефонный разговор. Главы государств позитивно оценили обмен удерживаемыми лицами между Москвой и Киевом.

7 сентября спецборт отряда «Россия», вылетевший из Киева в рамках обмена удерживаемыми лицами между Украиной и Россией, приземлился в Москве.

Также специальный борт с вернувшимися по обмену гражданами Украины приземлился в аэропорту Борисполь.

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