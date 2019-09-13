В Кремле оценили призыв Зеленского сохранять санкции против России

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В Кремле негативно относятся к словам украинского лидера Владимира Зеленского, который призвал Запад сохранять санкции в отношении России, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
В Кремле оценили призыв Зеленского сохранять санкции против России
  • РИА Новости

«Негативно», — ответил Песков на вопрос, как в Кремле оценивают заявление президента Украины.

Как подчеркнул представитель Кремля, санкции — обоюдоострое оружие, они не приносят пользы никому.

«Это обоюдоострое оружие не помогает решить проблему, противоречит международному праву, размывает нормы международного права и в целом не несёт ничего хорошего — ни тем странам, против кого объявляют санкции, ни тем странам, которые объявляют санкции», — пояснил он.

Ранее Зеленский, выступая на форуме «Ялтинская европейская стратегия», заявил, что, «пока не будет мира», санкции должны сохраняться

Выступавший вслед за украинским лидером президент Финляндии Саули Ниинистё не согласился со словами Зеленского

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