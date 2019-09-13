Финляндия не поддержала призыв Зеленского по санкциям против России
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Зеленский, выступая на форуме «Ялтинская европейская стратегия» (YES), заявил, что, «пока не будет мира», санкции должны сохраняться вопреки заявлениям на Западе о возможности их отмены.
Вслед за ним выступал Ниинистё, который напомнил о заявлениях, что «в результате санкций российская экономика рухнет и они должны будут отступить», передаёт ТАСС.
«Этого не случилось, и боюсь, что в ближайшем будущем этого и не случится», — отметил президент Финляндии.
Как указал глава государства, если продолжать «думать только в категориях «белое» и «чёрное», то поражение будет неизбежно.
«А если мы будем настойчивы, то добьёмся успеха. У меня глубокое понимание, что Европа должна быть возвращена к мирному процессу», — добавил он.
11 сентября Зеленский поблагодарил Австрию за «мощную санкционную политику» в отношении России.
В конце мая украинский президент также выступил за продолжение антироссийских санкций до возвращения «оккупированных украинских территорий».