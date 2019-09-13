Финляндия не поддержала призыв Зеленского по санкциям против России

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Президент Финляндии Саули Ниинистё не поддержал слова украинского лидера Владимира Зеленского, призвавшего в ходе форума в Киеве сохранять западные санкции в отношении России.
Финляндия не поддержала призыв Зеленского по санкциям против России
  • © Hennadii Minchenko/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Зеленский, выступая на форуме «Ялтинская европейская стратегия» (YES), заявил, что, «пока не будет мира», санкции должны сохраняться вопреки заявлениям на Западе о возможности их отмены.

Вслед за ним выступал Ниинистё, который напомнил о заявлениях, что «в результате санкций российская экономика рухнет и они должны будут отступить», передаёт ТАСС.

«Этого не случилось, и боюсь, что в ближайшем будущем этого и не случится», — отметил президент Финляндии.

Как указал глава государства, если продолжать «думать только в категориях «белое» и «чёрное», то поражение будет неизбежно.

«А если мы будем настойчивы, то добьёмся успеха. У меня глубокое понимание, что Европа должна быть возвращена к мирному процессу», — добавил он.

11 сентября Зеленский поблагодарил Австрию за «мощную санкционную политику» в отношении России.

В конце мая украинский президент также выступил за продолжение антироссийских санкций до возвращения «оккупированных украинских территорий».

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