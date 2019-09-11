Зеленский заявил о «мощной санкционной политике» Австрии против России

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Украинский лидер Владимир Зеленский принял верительные грамоты у послов иностранных государств. Во время встречи с послом Австрии на Украине Гернотом Пфандлером президент поблагодарил австрийскую сторону за «мощную санкционную политику» в отношении России.
Зеленский заявил о «мощной санкционной политике» Австрии против России
  • Reuters

«Я также хотел бы поблагодарить Австрию за мощную санкционную политику в отношении России», — цитирует Зеленского его пресс-служба.

Как отмечается, во время беседы Зеленский поблагодарил Австрию за неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, а также за помощь «в преодолении последствий российской агрессии».

Глава государства также принял верительные грамоты у послов Эстонии, Франции, Нидерландов, Великобритании.

В июле Зеленский провёл в Торонто встречу с членами канадского парламента, во время которой отметил внедрение «мощных канадских санкций против России». 

В середине мая австрийский президент Александр Ван дер Беллен по итогам переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что антироссийские санкции «причиняют вред всем».

Как указывала депутат Национального совета Австрии Ангелика Винциг, экономические санкции Запада против России не принесли желаемого результата.

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