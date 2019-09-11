Зеленский заявил о «мощной санкционной политике» Австрии против России
- Reuters
«Я также хотел бы поблагодарить Австрию за мощную санкционную политику в отношении России», — цитирует Зеленского его пресс-служба.
Как отмечается, во время беседы Зеленский поблагодарил Австрию за неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, а также за помощь «в преодолении последствий российской агрессии».
Глава государства также принял верительные грамоты у послов Эстонии, Франции, Нидерландов, Великобритании.
В июле Зеленский провёл в Торонто встречу с членами канадского парламента, во время которой отметил внедрение «мощных канадских санкций против России».
В середине мая австрийский президент Александр Ван дер Беллен по итогам переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что антироссийские санкции «причиняют вред всем».
Как указывала депутат Национального совета Австрии Ангелика Винциг, экономические санкции Запада против России не принесли желаемого результата.