Зеленский отметил внедрение Канадой «мощных санкций» против России
- Reuters
Как отмечается, Зеленский поблагодарил «за последовательную мощную поддержку Украине со стороны всех политических партий, представленных в канадском парламенте».
«Кроме того, Владимир Зеленский отметил активную позицию канадских парламентариев по противодействию российской агрессии и внедрению мощных канадских санкций против России», — говорится в сообщении.
Ранее в Канаде объявили, что выделят $45 млн на помощь Украине.
В середине марта Канада «в координации с Евросоюзом и США» объявила о новых санкциях «в ответ на агрессивные действия России в Чёрном море и Керченском проливе».
В мае бывший президент Украины Пётр Порошенко в ходе встречи с главой МИД Канады Кристиной Фриланд призвал «поддержать ужесточение санкций против России».