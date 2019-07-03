Зеленский отметил внедрение Канадой «мощных санкций» против России

Украинский лидер Владимир Зеленский провёл в Торонто встречу с членами канадского парламента. Об этом говорится в сообщении, опубликованном пресс-службой главы государства.

Как отмечается, Зеленский поблагодарил «за последовательную мощную поддержку Украине со стороны всех политических партий, представленных в канадском парламенте».

«Кроме того, Владимир Зеленский отметил активную позицию канадских парламентариев по противодействию российской агрессии и внедрению мощных канадских санкций против России», — говорится в сообщении.

Ранее в Канаде объявили, что выделят $45 млн на помощь Украине.

В середине марта Канада «в координации с Евросоюзом и США» объявила о новых санкциях «в ответ на агрессивные действия России в Чёрном море и Керченском проливе».

В мае бывший президент Украины Пётр Порошенко в ходе встречи с главой МИД Канады Кристиной Фриланд призвал «поддержать ужесточение санкций против России».