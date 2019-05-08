Порошенко призвал к санкциям против России из-за «паспортных указов»
- Reuters
«Стороны обсудили ухудшение ситуации в Донбассе в контексте очередных провокационных действий Москвы. Пётр Порошенко призвал Канаду поддержать ужесточение санкций против России в ответ на так называемые паспортные указы», — говорится в тексте.
Ранее в МИД Украины заявили, что министр иностранных дел Павел Климкин написал письмо руководителям стран ЕС и НАТО с призывом ввести санкции против России из-за выдачи российских паспортов жителям Донбасса.