Порошенко призвал к санкциям против России из-за «паспортных указов»

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Украинский лидер Пётр Порошенко в ходе встречи с главой канадского МИД Кристиной Фриланд призвал Канаду «поддержать ужесточение санкций против России в ответ на так называемые паспортные указы». Об этом заявили в пресс-службе президента Украины.
Порошенко призвал к санкциям против России из-за «паспортных указов»
  • Reuters

«Стороны обсудили ухудшение ситуации в Донбассе в контексте очередных провокационных действий Москвы. Пётр Порошенко призвал Канаду поддержать ужесточение санкций против России в ответ на так называемые паспортные указы», — говорится в тексте.

Ранее в МИД Украины заявили, что министр иностранных дел Павел Климкин написал письмо руководителям стран ЕС и НАТО с призывом ввести санкции против России из-за выдачи российских паспортов жителям Донбасса.

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