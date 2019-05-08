Киев призвал ЕС и НАТО расширить «санкционный трек» против России

Глава украинского МИД Павел Климкин написал письмо руководителям стран ЕС и НАТО с призывом ввести санкции против России из-за выдачи российских паспортов жителям Донбасса. Об этом сообщила спикер МИД Украины Екатерина Зеленко.

«Я специально для брифинга принесла один документ. Это письмо министра иностранных дел Украины Павла Климкина руководителям внешнеполитических ведомств стран ЕС, НАТО, «Группы семи» и другим странам-партнёрам», — заявила Зеленко.

По её словам, «ключевой момент в том, что именно этим письмом Украина официально призывает страны-партнёры к расширению санкционного трека».

24 апреля российский лидер Владимир Путин подписал указ, которым упростил получение гражданства жителями отдельных регионов Донбасса.

Позднее украинское правительство приняло решение о признании незаконными российских паспортов, выданных украинским гражданам, проживающим в Донбассе.