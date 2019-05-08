Киев призвал ЕС и НАТО расширить «санкционный трек» против России

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Глава украинского МИД Павел Климкин написал письмо руководителям стран ЕС и НАТО с призывом ввести санкции против России из-за выдачи российских паспортов жителям Донбасса. Об этом сообщила спикер МИД Украины Екатерина Зеленко.
Киев призвал ЕС и НАТО расширить «санкционный трек» против России
  • © Агенство городских новостей «Москва»

«Я специально для брифинга принесла один документ. Это письмо министра иностранных дел Украины Павла Климкина руководителям внешнеполитических ведомств стран ЕС, НАТО, «Группы семи» и другим странам-партнёрам», — заявила Зеленко.

По её словам, «ключевой момент в том, что именно этим письмом Украина официально призывает страны-партнёры к расширению санкционного трека».

24 апреля российский лидер Владимир Путин подписал указ, которым упростил получение гражданства жителями отдельных регионов Донбасса.

Позднее украинское правительство приняло решение о признании незаконными российских паспортов, выданных украинским гражданам, проживающим в Донбассе.

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