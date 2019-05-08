Украина отказалась признавать выданные в Донбассе паспорта России

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Правительство Украины приняло решение о признании незаконными российских паспортов, выданных украинским гражданам, проживающим в Донбассе. Об этом сообщил министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещённых лиц Вадим Черныш.
Украина отказалась признавать выданные в Донбассе паспорта России
  • Reuters

По его словам, кабмин поддержал это предложение «в ответ на незаконный указ президента России о выдаче паспортов» жителям Донбасса.

«За нарушение норм международного права, в целях защиты интересов не будут признаваться документы, выданные рядом уполномоченных органов России», — написал он в Twitter.

После заседания кабинета министров Черныш рассказал, что «все документы, выданные этими органами, будут признаваться недействительными». 

По его словам, также принято решение о проработке МИД Украины с международными партнёрами аналогичного решения с их стороны. 

Ранее в Кремле, комментируя планы Киева признать незаконными и недействительными российские паспорта жителей Донбасса, подчеркнули, что Москва «продолжит выдавать паспорта тем гражданам, которые этого пожелают». 

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