Кремль ответил на планы Киева не признавать паспорта России в Донбассе

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что правительство Украины намерено признать незаконными и недействительными паспорта, выдаваемые Россией жителям самопровозглашённых Луганской и Донецкой народных республик.

РИА Новости

«Кремль продолжит выдавать паспорта тем гражданам, которые это пожелают, которые подпадают под действие президентского указа», — ответил Песков на вопрос, какой будет реакция Кремля, если Киев примет данное решение. 24 апреля российский лидер Владимир Путин подписал указ, которым упростил получение гражданства жителями отдельных регионов Донбасса. По результатам ранее проведённого среди населения ДНР и ЛНР опроса, 86% респондентов желают получить гражданство России.