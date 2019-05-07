«Киевский режим зарабатывает очки»: почему Климкин назвал бандитизмом выдачу российских паспортов в Донбассе

Глава МИД Украины Павел Климкин назвал бандитизмом упрощённый порядок выдачи российских паспортов жителям самопровозглашённых республик Донбасса. Министр также заявил о шагах России по заселению «безграничной Сибири миллионами украинцев». В Госдуме считают, что дипломат политизирует ситуацию, чтобы Киев смог заработать очки в глазах мирового сообщества. Тем временем правительство РФ одобрило новые меры, которые призваны упростить получение вида на жительство для ряда категорий иностранных граждан.

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил о подготовке Киевом ответа на возможное введение упрощённого порядка выдачи российских паспортов украинцам.

«Реагировать на паспортный бандитизм должны уже сейчас, и мы готовим действенный ответ Кремлю. Он будет одновременно системным и асимметричным», — написал в колонке для «Украинской правды» министр.

Ранее Россия приняла комплекс других мер, призванных облегчить проживание в России иностранных граждан. 24 апреля и 1 мая президент России Владимир Путин подписал два указа об упрощённой процедуре получения российских паспортов.

Первый документ распространяется на жителей отдельных районов самопровозглашённых республик Донбасса. Второй касается ряда категорий иностранных граждан, в том числе украинцев. В частности, указ дал возможность получить российское гражданство тем украинцам, которые родились или жили в Крыму, но уехали с полуострова до его воссоединения с Россией.

Решение об упрощённом гражданстве для жителей Донбасса было принято исключительно из гуманитарных соображений, в нём нет никакой политической подоплёки, отметил член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов.

Как пояснил парламентарий в беседе с RT, жители Донбасса вместе с российскими паспортами получают возможность передвигаться по миру, свободно въезжать в Россию и зарабатывать деньги, чтобы прокормить семьи. Там в основном живут русские и они в этом нуждаются, отметил он.

«Излишняя политизация этого процесса предпринимается не для того, чтобы каким-то образом защитить Украину и украинцев, а чтобы киевский режим заработал какие-то очки в глазах мирового сообщества — что якобы они противостоят мифической российской угрозе», — сказал Морозов.

Киевский «сюрприз»

Климкин не вдавался в подробности готовящихся Киевом мер, сказав, что «это сюрприз». При этом он добавил, что для ответа Москве следует «объединить международные усилия» путём введения новых антироссийских санкций.

«Именно поэтому я обратился к министрам иностранных дел государств «Большой семёрки», а также стран Европейского союза и других наших партнёров с призывом ввести новые санкции против России», — заявил украинский министр.

Климкин также предположил, что Россия пытается решить свои проблемы за счёт Украины.

«Не секрет, что Москва мечтает о переселении нескольких миллионов украинцев вглубь своих обширных территорий, чтобы хоть как-то смягчить демографический кризис», — сказал он.

Климкин утверждает, что Россия издавна заселяла «свою безграничную Сибирь миллионами украинцев».

Министр считает, что «обилечивание украинцев паспортами страны-оккупанта является прологом к брутальному демографическому инжинирингу», который сделает украинцев «заложниками и подневольным человеческим материалом».

Заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Андрей Суздальцев отметил, что Россия — суверенная страна и имеет право давать паспорта кому захочет.

«Допустим, Польша на той же Украине раздаёт карточки поляка — к ним претензий нет. Претензии к России. То, что делают другие государства, — это нормально. То же самое делает Россия — это называется бандитизмом», — заметил эксперт.

Вид на жительство по-новому

7 мая правительство РФ одобрило ряд законопроектов, упрощающих получение иностранными гражданами российских паспортов, а также оформление временного пребывания и вида на жительство в России.

Так, правительство расширит перечень лиц, которые могут получить вид на жительство без разрешения на временное проживание. Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании кабмина 7 мая.

«В повестке дня законопроекты, которые должны упростить въезд в нашу страну иностранных граждан. Речь идёт о более удобном порядке предоставления разрешения на временное проживание и вида на жительство в России. Эта тема очень актуальная», — приводит слова Медведева ТАСС.

Как сказал премьер, срок рассмотрения заявлений на временное проживание и вид на жительство сокращается с шести до четырёх месяцев.

С трёх лет до одного года сократится срок трудовой деятельности для квалифицированных специалистов, который требуется для получения гражданства в упрощённом порядке.

Новые инициативы также предусматривают расширение категорий граждан, на которых будет распространяться упрощённый порядок.

«Речь идёт о людях, которые родились на территории Российской Советской Федеративной Социалистической Республики и имели советское гражданство, а также о тех, кто был депортирован с территории Крымской автономной союзной республики, и об их родственниках по прямой линии», — сказал Медведев.

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Кроме того, возможность получить вид на жительство появится у рождённых в России детей, которых усыновили иностранцы, у высококвалифицированных специалистов и у некоторых других категорий иностранных граждан.

Ещё одним новшеством станет бессрочное время действия вида на жительство.

Правительство всерьёз озаботилось проблемой помощи русскоязычным, которые в той или иной степени нуждаются в поддержке, сказал профессор кафедры сравнительной политологии РУДН Юрий Почта.

«Им облегчают возможность приезда и работы в нашей стране. Это относится и к Украине, и к другим постсоветским странам, где остались русскоязычные люди. То есть это собирание Русского мира. Это вещь весьма позитивная», — пояснил эксперт в беседе с RT.

По его словам, идёт процесс стабилизации нашей политической системы и развития гуманитарных аспектов деятельности нашего государства.

«Мы облегчаем возможность людям жить и работать в нашей стране», — заключил эксперт.