В ДНР приступили к приёму документов на получение гражданства России

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В самопровозглашённой Донецкой народной республике сообщили, что все территориальные подразделения миграционной службы МВД республики с 7 мая приступили к приёму заявлений на получение российского гражданства в упрощённом порядке.
В ДНР приступили к приёму документов на получение гражданства России
  • РИА Новости

Об этом информирует Донецкое агентство новостей со ссылкой на начальника миграционной службы МВД республики Владимира Краснощёку. 

«Сегодня с 9:00 все 33 территориальных подразделения миграционной службы МВД ДНР начали сбор документов у жителей республики на получение гражданства Российской Федерации в упрощённом порядке», — сообщил он.

3 мая в Донецке начали принимать документы на получение российского гражданства только в одном отделении. 

В миграционной службе ДНР отмечали, что с 7 мая начнут работать все 33 подразделения ведомства и будут оформлять до 4000 заявок в неделю. 

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