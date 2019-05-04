«Креативный» подход: Зеленский пообещал ответить на решение о выдаче паспортов РФ жителям Донбасса

Киев готовит несколько ответных шагов на решение Москвы упростить процедуру получения гражданства РФ жителями ДНР и ЛНР. Об этом заявил избранный президент Украины Владимир Зеленский. При этом он отметил, что принимаемые меры должны быть «креативными, быстрыми и умными». В Госдуме считают, что Зеленский вряд ли будет решать этот вопрос путём выполнения минских договорённостей и восстановления прав жителей Донбасса. Между тем ранее действующий президент Пётр Порошенко заявил, что украинский паспорт даёт больше преимуществ, чем российский. Эксперты подчёркивают, что вывод нынешнего главы государства сделан по формальному признаку, который не учитывает множество параметров.

Избранный президент Украины Владимир Зеленский сообщил о подготовке нескольких вариантов ответа на действия России по упрощению процедуры выдачи паспортов РФ жителям самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик. Об этом он сказал журналистам перед встречей с главами фракций в здании Верховной рады.

«У нас есть несколько ходов, скажем так. Мы в этом должны быть креативными, быстрыми и умными — такими, какие мы есть. Поэтому мы будем готовить и потом покажем всё. Я выйду и расскажу — секретов нет», — цитирует Зеленского Интерфакс.

Ранее победитель украинских президентских выборов посоветовал Москве «не соблазнять» украинцев паспортами РФ и сообщил о намерении предоставлять украинское гражданство всем россиянам, готовым «сражаться бок о бок с нами за нашу и вашу свободу».

Напомним, что 24 апреля и 1 мая президент России Владимир Путин подписал два указа об упрощённом получении российских паспортов. В первом документе говорится исключительно о жителях самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик, во втором — о ряде категорий иностранных граждан, в том числе об украинцах, родившихся или проживавших в Крыму, но покинувших полуостров до референдума о воссоединении с Россией, и в Донбассе — до образования ДНР и ЛНР.

«Мы ведь не только людям, которые проживают в ЛНР или ДНР, предоставляем такой способ получения нашего гражданства. Мы вообще думаем о том, чтобы предоставлять в упрощённом порядке гражданам Украины наше гражданство», — также пояснял Путин 27 апреля.

При этом 3 мая в Донецке начался приём заявлений на получение гражданства России в упрощённом порядке в одном из отделений миграционной службы МВД ДНР. При этом со вторника, 7 мая, все территориальные подразделения республиканского ведомства подключатся к этой работе. Ожидается, что они будут оформлять до 4000 заявок в неделю.

В ЛНР жители смогут обратиться с заявлением о приёме в гражданство РФ по упрощённой схеме с понедельника, 6 мая.

«Хочет выглядеть креативным»

Как считает глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и делам соотечественников Леонид Калашников, Владимир Зеленский своими заявлениями демонстрирует, что он будет не похож на прежних украинских политиков. Впрочем, Калашников отметил, что пока неясно, пойдёт ли это на пользу рядовым гражданам страны.

«Судя по тому, что Зеленский хочет выглядеть, видимо, таким же креативным, каким он был до сих пор в своей профессии артиста, нам стоит ждать что-то в том же духе. Вряд ли он подойдёт к данному вопросу по-государственному и начнёт выдавать нормальные пенсии в Донбассе, отведёт войска, признает право граждан на собственную милицию и выборы. Это, конечно, было бы креативно, только вряд ли он сделает что-то подобное», — заявил Калашников в беседе с RT.

Глава Украинского аналитического центра, экономист Александр Охрименко выразил сомнения, что новые власти Киева смогут как-то адекватно ответить России на упрощение процедуры выдачи паспортов, в том числе гражданам Украины.

«Киев уже столько наломал дров. Проблема явно не в паспортах, и вряд ли Зеленский предпримет что-то радикальное. Избранный президент может попробовать упростить получение украинского гражданства для тех, кто прибыл на Украину за последние несколько лет. Даже если это будет некая пиар-акция, она ни на что не повлияет», — подчеркнул собеседник RT.

Он также предположил, что лиц, получивших российские паспорта, обяжут выйти их гражданства Украины, или же в их отношении введут какие-то иные санкции.

«Правда, я не представляю, как это сделать с практической точки зрения», — пояснил эксперт.

Паспортная сила

Вместе с тем в субботу, 4 мая, своим заявлением по теме паспортов отметился пока ещё действующий украинский президент Пётр Порошенко. Он заявил, что паспорт гражданина Украины предоставляет гораздо большие преимущества, чем аналогичный документ российского образца.

«Украинский паспорт значительно опережает российский по возможностям путешествий по миру», — написал Порошенко в Facebook.

Свою точку зрения он обосновал данными мирового рейтинга Passport Index 2019, в котором «сила» паспортов определяется тем, в какое количество стран можно прилететь без визы или оформить её по прибытии.

«Всего украинский паспорт предоставляет свободный въезд в 133 государства мира. Горжусь, что мы укрепили статус украинского гражданства», — заявил президент Украины.

Архивное фото. Президент Украины Пётр Порошенко

Reuters

© Michael Dalder

Согласно рейтингу Global Passport Power Rank 2019, составлением которого занимается международная консалтинговая компания Henley & Partners вместе с Международной ассоциацией воздушного транспорта (IATA), Украина находится на 23-й строчке. Украинцы могут въехать без визы в 91 страну, ещё в 42-х — оформить визу по прибытию.

Также по теме «Даст надежду и защищённость»: в Донецке начали принимать документы на получение паспорта РФ Миграционная служба Донецкой народной республики 3 мая начала принимать документы на получение российского гражданства в упрощённом...

В то же время Россия занимает 37-ю позицию. Россияне могут посетить 81 государство без визы, а ещё в 36 странах её можно оформить по прибытии.

Лидером рейтинга являются Объединённые Арабские Эмираты — граждане этой страны могут свободно въехать в общей сложности в 171 государство.

«Безвиз — абсолютно мнимая победа Порошенко»

По мнению члена комитета Совета Федерации по международным делам Сергея Цекова, Пётр Порошенко, который вскоре сложит полномочия президента, выступает с подобными заявлениями из-за отсутствия каких-либо действительно значимых успехов.

«Он постоянно заявляет о безвизе и свободе передвижения, но на самом деле, с точки зрения путешествий, наши паспорта имеют совершенно равноценное значение. Большой разницы нет. А вот с точки зрения защиты путешественников, решения тех проблем, с которыми они могут столкнуться за пределами своей страны, наша защита куда более эффективная, да и дружеские отношения присутствуют в подавляющем большинстве стран», — пояснил сенатор в беседе с RT.

В свою очередь, политолог Иван Мезюхо напомнил, что во время государственного переворота лидеры Евромайдана обещали не просто туристический безвиз, но и возможность украинцам осуществлять официальную трудовую деятельность и обучаться в Европе. По его словам, фактически эти обещания не были исполнены.

«Большинство украинцев пользуются безвизовым режимом для того, чтобы осуществлять нелегальную трудовую деятельность в странах ЕС. Они находятся там на нелегальном положении и могут быть в любой момент оштрафованы, высланы из Евросоюза. Вообще удивительно, что Порошенко, несмотря на проигрыш на выборах, продолжает всячески задевать Россию. Безвиз — абсолютно мнимая победа Порошенко. У людей всё равно нет денег для того, чтобы проводить отпуска в Евросоюзе», — подчеркнул собеседник RT.

В этой связи политолог указал, что тысячи украинцев в преддверии майских праздников поехали на отдых в Крым.

«За последние сутки государственную границу на въезд в РФ пересекли около девяти тысяч человек и почти полторы тысячи автомобилей. Наибольший поток зафиксирован в пункте пропуска «Джанкой», — сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ по республике Крым.