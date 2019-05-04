Порошенко отметил преимущества паспорта Украины перед российским
- РИА Новости
«Украинский паспорт значительно опережает российский по возможностям путешествий по миру. Об этом свидетельствуют данные мирового рейтинга Passport Index 2019. Всего украинский паспорт предоставляет свободный въезд в 133 государства мира», — написал Порошенко в Facebook.
Он отметил, что гордится достижением безвиза с ЕС.
«Горжусь, что мы укрепили статус украинского гражданства», — написал Порошенко.
Согласно рейтингу, на который ссылается Порошенко, российский паспорт предоставляет безвизовый въезд в 117 государств мира.
Ранее Порошенко призвал не давать россиянам «святое украинское гражданство».