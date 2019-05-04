Порошенко отметил преимущества паспорта Украины перед российским

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Президент Украины Пётр Порошенко сообщил, что украинский паспорт значительно опережает российский по возможности путешествовать по миру без виз.
Порошенко отметил преимущества паспорта Украины перед российским
  • РИА Новости

«Украинский паспорт значительно опережает российский по возможностям путешествий по миру. Об этом свидетельствуют данные мирового рейтинга Passport Index 2019. Всего украинский паспорт предоставляет свободный въезд в 133 государства мира», — написал Порошенко в Facebook.

Он отметил, что гордится достижением безвиза с ЕС.

«Горжусь, что мы укрепили статус украинского гражданства», — написал Порошенко.

Согласно рейтингу, на который ссылается Порошенко, российский паспорт предоставляет безвизовый въезд в 117 государств мира.

Ранее Порошенко призвал не давать россиянам «святое украинское гражданство».

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