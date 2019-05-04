Порошенко отметил преимущества паспорта Украины перед российским

Президент Украины Пётр Порошенко сообщил, что украинский паспорт значительно опережает российский по возможности путешествовать по миру без виз.

«Украинский паспорт значительно опережает российский по возможностям путешествий по миру. Об этом свидетельствуют данные мирового рейтинга Passport Index 2019. Всего украинский паспорт предоставляет свободный въезд в 133 государства мира», — написал Порошенко в Facebook.

Он отметил, что гордится достижением безвиза с ЕС.

«Горжусь, что мы укрепили статус украинского гражданства», — написал Порошенко.

Согласно рейтингу, на который ссылается Порошенко, российский паспорт предоставляет безвизовый въезд в 117 государств мира.

Ранее Порошенко призвал не давать россиянам «святое украинское гражданство».