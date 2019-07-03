МИД Канады заявил о планах не пускать в страну жителей Донбасса с паспортами России

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В Министерстве иностранных дел Канады заявили о намерении не допускать в страну граждан самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик с российскими паспортами. Об этом сообщила глава внешнеполитического ведомства Христя Фриланд.

«Канада предпримет действия, чтобы эти паспорта не были использованы для поездок в Канаду. Мы призываем наших партнёров последовать этому примеру», — цитирует её РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Европейский совет допустил возможность рассмотрения вопроса непризнания российских паспортов, выданных жителям Донбасса.

24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощённой процедуре получения российских паспортов жителями ДНР и ЛНР.

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