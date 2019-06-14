В Госдуме отметили важность гражданства России для жителей ДНР и ЛНР
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«Людей, которые подают заявления и оформляют документы на российское гражданство, уже много. Очереди только увеличиваются, поэтому на территории ДНР и ЛНР открываются дополнительные пункты приёма заявлений. У людей огромное желание стать гражданами России. Это осознанное решение, которое они выстрадали не за один день», — заявил депутат.
По словам Водолацкого, люди хотят мирной жизни и «забыть о том кошмаре, который творится на юго-востоке Украины».
Ранее 34 жителя ДНР пересекли границу с Россией для получения гражданства.
Указ об упрощённой процедуре получения паспортов России жителями ДНР и ЛНР был подписан российским президентом Владимиром Путиным в конце апреля.