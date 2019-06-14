Первые жители ДНР прибыли в Россию для получения гражданства

Короткая ссылка
Автобус с 34 жителями самопровозглашённой Донецкой народной республики, которые намерены получить российское гражданство, пересёк границу с Россией.
Первые жители ДНР прибыли в Россию для получения гражданства
  • РИА Новости

«Сегодня это первая поездка. Дальше планируется практически ежедневно доставлять граждан на территорию Российской Федерации согласно тем спискам, которые нам предоставляют», — цитирует РИА Новости начальника миграционной службы ДНР Владимира Краснощёку.

Ранее сообщалось, что власти самопровозглашённой Донецкой народной республики за месяц получили 6,5 тыс. заявок на оформление российского гражданства, при этом 5,9 тыс. пакетов документов уже отправлено в Россию.

24 апреля российский президент Владимир Путин подписал указ об упрощённой процедуре получения паспортов России жителями ДНР и ЛНР.

Депутат Верховной рады Надежда Савченко заявила, что ситуация вокруг упрощённого предоставления российского гражданства жителям Донбасса стала следствием «недоработки» украинских властей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить