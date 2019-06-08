В ДНР за месяц приняли 6,4 тысячи заявок на российские паспорта

Власти самопровозглашённой Донецкой народной республики за месяц получили 6,5 тысяч заявок на получение российского гражданство, при этом 5,9 тыс. пакетов документов уже отправлено в Россию.

Об этом в интервью РИА Новости заявил глава ДНР Денис Пушилин.

Он напомнил, что заявки на получение российского гражданства в республике принимают с 3 мая.

«Миграционной службой Донецкой народной республики было принято 6448 пакетов документов, отправлено 5982 уже в Россию», — заявил он.

Пушилин прокомментировал жалобы жителей Донбасса на очереди при сдаче документов. Он отметил, что «это, в первую очередь, связано в ажиотажем».

По его словам, в связи с этим «регулярно проводятся совещания, исправляются какие-то недоработки, недочёты технического характера».

Пушилин добавил, что перед Министерством связи республики стоит задача по введению электронных очередей.

24 апреля российский президент Владимир Путин подписал указ об упрощённой процедуре получения паспортов России жителями самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик.