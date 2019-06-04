В Раду внесли законопроект о конфискации имущества у жителей Донбасса

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RT
Депутат Олег Мусий зарегистрировал в Верховной раде Украины законопроект, предусматривающий конфискацию имущества у жителей Донбасса, получивших российское гражданство. 
В Раду внесли законопроект о конфискации имущества у жителей Донбасса
  • Reuters

Соответствующий документ опубликован на сайте украинского парламента. 

«Проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно гражданской конфискации имущества лиц — граждан Украины, которые добровольно получили гражданство Российской Федерации и проживают в отдельных районах Донецкой и Луганской областей», — указано в подписи к законопроекту.

Отмечается, что 4 июня документ был получен Радой и передан на «рассмотрение руководству».

24 апреля российский президент Владимир Путин подписал указ об упрощённой процедуре получения паспортов России жителями самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик.

7 мая в ДНР приступили к приёму документов на получение гражданства России в упрощённом порядке. МВД России приняло несколько тысяч заявлений о приёме в гражданство от жителей республик Донбасса.

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