МВД назвало число заявлений о приёме в гражданство России от жителей Донбасса

В пресс-центре МВД России сообщили, что приняли несколько тысяч заявлений о приёме в гражданство от жителей самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик.

«На сегодняшний день принято несколько тысяч заявлений о приобретении российского гражданства, которые будут рассмотрены в срок до трёх месяцев в соответствии с указом президента России. При этом решение будет получено в кратчайшие сроки по окончании проведения всех проверочных мероприятий», — приводит ТАСС сообщение МВД.

24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощённой процедуре получения российских паспортов жителями непризнанных республик Донбасса.

7 мая в ДНР приступили к приёму документов на получение гражданства России в упрощённом порядке. В процесс вовлечены все 33 территориальных подразделения миграционной службы МВД.