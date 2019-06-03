МВД назвало число заявлений о приёме в гражданство России от жителей Донбасса
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«На сегодняшний день принято несколько тысяч заявлений о приобретении российского гражданства, которые будут рассмотрены в срок до трёх месяцев в соответствии с указом президента России. При этом решение будет получено в кратчайшие сроки по окончании проведения всех проверочных мероприятий», — приводит ТАСС сообщение МВД.
24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощённой процедуре получения российских паспортов жителями непризнанных республик Донбасса.
7 мая в ДНР приступили к приёму документов на получение гражданства России в упрощённом порядке. В процесс вовлечены все 33 территориальных подразделения миграционной службы МВД.