В ЕС не исключили непризнание выданных жителям Донбасса российских паспортов

Европейский совет допустил возможность рассмотрения вопроса непризнания выданных жителям Донбасса российских паспортов.

«Европейский совет будет продолжать следить за ситуацией на востоке Украины и готов рассмотреть дальнейшие варианты, в том числе непризнание российских паспортов, выданных в нарушение Минских соглашений, в тесной координации со своими международными партнёрами», — говорится в заявлении, принятом на саммите ЕС в Брюсселе.

Весной президент Владимир Путин упростил получение гражданства для отдельных категорий иностранцев. В частности, такое право получили украинцы, родившиеся и постоянно проживавшие на территории Крыма и выехавшие за его пределы до 18 марта 2014 года.

Также глава государства подписал указ об упрощённом получении российских паспортов жителями Донбасса.