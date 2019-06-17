МВД России получило первые заявления на гражданство от бывших крымчан

Короткая ссылка
Первые заявления на получение российского гражданства поступили в миграционные подразделения МВД России от бывших жителей Крыма и Севастополя. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр ведомства.
МВД России получило первые заявления на гражданство от бывших крымчан
  • Reuters

По данным министерства, к настоящему времени в территориальные органы обратились 125 человек.

Там напомнили, что рассмотрение документов и принятие по ним решений осуществляется в срок до трёх месяцев.

Весной президент Владимир Путин упростил получение гражданства для отдельных категорий иностранцев. В частности, такое право получили украинцы, родившиеся и постоянно проживавшие на территории Крыма и выехавшие за его пределы до 18 марта 2014 года.

Также глава государства Путин подписал указ об упрощённом получении российских паспортов жителями Донбасса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить