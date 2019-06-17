МВД России получило первые заявления на гражданство от бывших крымчан
- Reuters
По данным министерства, к настоящему времени в территориальные органы обратились 125 человек.
Там напомнили, что рассмотрение документов и принятие по ним решений осуществляется в срок до трёх месяцев.
Весной президент Владимир Путин упростил получение гражданства для отдельных категорий иностранцев. В частности, такое право получили украинцы, родившиеся и постоянно проживавшие на территории Крыма и выехавшие за его пределы до 18 марта 2014 года.
Также глава государства Путин подписал указ об упрощённом получении российских паспортов жителями Донбасса.