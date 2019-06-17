МВД России получило первые заявления на гражданство от бывших крымчан

Первые заявления на получение российского гражданства поступили в миграционные подразделения МВД России от бывших жителей Крыма и Севастополя. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр ведомства.

По данным министерства, к настоящему времени в территориальные органы обратились 125 человек.

Там напомнили, что рассмотрение документов и принятие по ним решений осуществляется в срок до трёх месяцев.

Весной президент Владимир Путин упростил получение гражданства для отдельных категорий иностранцев. В частности, такое право получили украинцы, родившиеся и постоянно проживавшие на территории Крыма и выехавшие за его пределы до 18 марта 2014 года.

Также глава государства Путин подписал указ об упрощённом получении российских паспортов жителями Донбасса.