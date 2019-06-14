МИД Украины: Киев не признает гражданство России для жителей Донбасса
- Reuters
«Сознательно провокационный акт, который Украина и весь цивилизованный мир никогда не признают. Продолжаем работать над дальнейшими санкциями против России», — написала она в Twitter.
14 июня первые жители самопровозглашённой Донецкой народной республики, которые намерены получить российское гражданство, прибыли в Россию. Депутат Государственной думы Павел Шперов в беседе с ФАН прокомментировал это событие.
24 апреля российский президент Владимир Путин подписал указ об упрощённой процедуре получения паспортов России жителями ДНР и ЛНР.