МИД Украины: Киев не признает гражданство России для жителей Донбасса

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Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Екатерина Зеленко заявила, что Киев никогда не признает российское гражданство, выданное жителям Донбасса.
МИД Украины: Киев не признает гражданство России для жителей Донбасса
  • Reuters

«Сознательно провокационный акт, который Украина и весь цивилизованный мир никогда не признают. Продолжаем работать над дальнейшими санкциями против России», — написала она в Twitter.

14 июня первые жители самопровозглашённой Донецкой народной республики, которые намерены получить российское гражданство, прибыли в Россию. Депутат Государственной думы Павел Шперов в беседе с ФАН прокомментировал это событие.

24 апреля российский президент Владимир Путин подписал указ об упрощённой процедуре получения паспортов России жителями ДНР и ЛНР.

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