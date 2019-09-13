Зеленский призвал Запад сохранить санкции против России
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Соответствующее заявление он сделал в Киеве на форуме «Ялтинская европейская стратегия» (YES).
«Кое-кто на Западе говорит о снятии санкций, так как теряет деньги. А мы теряем людей. Пока не будет мира, должны сохраняться санкции», — цитирует его ТАСС.
Ранее Зеленский поблагодарил австрийскую сторону за «мощную санкционную политику» в отношении России. До этого, в июле, глава Украины также отмечал внедрение Канадой «мощных санкций» против России.
В мае лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко выразила мнение, что Украине нужны сильная армия и усиление антироссийских санкций.
Украинский политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасёв в беседе с НСН прокомментировал заявление Тимошенко.