Пудемон высказался за улучшение отношений России и ЕС

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Бывший глава Каталонии Карлес Пучдемон заявил, что Россия и Евросоюз должны улучшить отношения.

«Мне кажется абсурдом то, что сейчас у нас больше проблем с Россией, чем во времена СССР», — цитирует РИА Новости Пучдемона.

Он отметил, что по его мнению, будущее будет достигнуто путём диалога между Востоком и Западом.

Бывший глава Каталонии также затронул тему санкций, напомнив, что с момента их введения прошло уже пять лет. 

«Настал момент их изменить», — добавил он.

28 октября 2018 года, Пучдемон объявил о создании новой партии под названием «Национальный призыв к республике».

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