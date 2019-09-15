Пудемон высказался за улучшение отношений России и ЕС

Бывший глава Каталонии Карлес Пучдемон заявил, что Россия и Евросоюз должны улучшить отношения.

«Мне кажется абсурдом то, что сейчас у нас больше проблем с Россией, чем во времена СССР», — цитирует РИА Новости Пучдемона.

Он отметил, что по его мнению, будущее будет достигнуто путём диалога между Востоком и Западом.

Бывший глава Каталонии также затронул тему санкций, напомнив, что с момента их введения прошло уже пять лет.

«Настал момент их изменить», — добавил он.

28 октября 2018 года, Пучдемон объявил о создании новой партии под названием «Национальный призыв к республике».