Пучдемон объявил о создании новой партии

Короткая ссылка
Бывший глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон объявил о создании новой партии под названием «Национальный призыв к республике».
Пучдемон объявил о создании новой партии
  • Reuters

Как пишет El Periodico, первый съезд партии состоялся в городе Манреса.

На съезде присутствовали более пяти тысяч человек, включая действующего главу правительства Каталонии Кима Торру.

Сам Пучдемон обратился к собравшимся по видеосвязи из Бельгии, в которой он скрывается от испанских властей.

В августе глава женералитата Каталонии Жоаким Торра в ходе выступления в годовщину терактов в Барселоне и Камбрильсе заявил о планах местного правительства сделать всё для «создания республики».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить