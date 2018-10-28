Бывший глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон объявил о создании новой партии под названием «Национальный призыв к республике».

Как пишет El Periodico, первый съезд партии состоялся в городе Манреса.

На съезде присутствовали более пяти тысяч человек, включая действующего главу правительства Каталонии Кима Торру.

Сам Пучдемон обратился к собравшимся по видеосвязи из Бельгии, в которой он скрывается от испанских властей.

В августе глава женералитата Каталонии Жоаким Торра в ходе выступления в годовщину терактов в Барселоне и Камбрильсе заявил о планах местного правительства сделать всё для «создания республики».