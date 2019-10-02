В Раде заявили, что концепции нового закона о статусе Донбасса ещё нет

Глава президентской фракции в Верховной раде Украины «Слуга народа» Давид Арахамия в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что концепции нового закона об особом статусе Донбасса ещё нет.

«Сейчас нет ни текста, ни даже концепции нового закона», — приводит РИА Новости его слова.

Ранее полномочный представитель России на переговорах Борис Грызлов заявил, что все участники контактной группы по урегулированию на востоке Украины на встрече в Минске согласовали формулу Штайнмайера для её имплементации в украинское законодательство.

Вскоре после этого украинские националисты устроили в Киеве митинг в знак протеста против согласования руководством Украины формулы Штайнмайера.

Полномочный представитель кабмина Украины в Верховной раде Ирина Верещук заявила, что украинская сторона будет обсуждать закон об особом статусе Донбасса после встречи глав стран «нормандской четвёрки».