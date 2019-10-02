В Раде заявили, что концепции нового закона о статусе Донбасса ещё нет
- РИА Новости
«Сейчас нет ни текста, ни даже концепции нового закона», — приводит РИА Новости его слова.
Ранее полномочный представитель России на переговорах Борис Грызлов заявил, что все участники контактной группы по урегулированию на востоке Украины на встрече в Минске согласовали формулу Штайнмайера для её имплементации в украинское законодательство.
Вскоре после этого украинские националисты устроили в Киеве митинг в знак протеста против согласования руководством Украины формулы Штайнмайера.
Полномочный представитель кабмина Украины в Верховной раде Ирина Верещук заявила, что украинская сторона будет обсуждать закон об особом статусе Донбасса после встречи глав стран «нормандской четвёрки».