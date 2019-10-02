У Рады проходит акция протеста против согласования формулы Штайнмайера

Возле Верховной рады проходит митинг в знак протеста против согласования властями Украины формулы Штайнмайера.

Как отмечает портал «Вести Украина», акция стартовала в 10:00. В демонстрации принимают участие члены националистических организаций и сторонники экс-президента Украины Петра Порошенко.

По информации портала, демонстранты в рамках данного протеста решили затронуть и другие проблемы. В частности, некоторые митингующие выступают против открытия рынка земли.

Уточняется, что к настоящему моменту у здания Рады собралось немного людей.

Ранее полномочный представитель России на переговорах Борис Грызлов заявил, что все участники контактной группы по урегулированию на востоке Украины на встрече в Минске согласовали формулу Штайнмайера для её имплементации в украинское законодательство.

Вскоре после этого украинские националисты устроили в Киеве митинг в знак протеста против согласования руководством Украины формулы Штайнмайера.