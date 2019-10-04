«Мечтает о политическом реванше»: как Порошенко использует формулу Штайнмайера в борьбе с Зеленским

Власти Украины пытаются запугать экс-президента Петра Порошенко, поскольку он выступает против согласования формулы Штайнмайера, считают в партии «Европейская солидарность», которую возглавляет бывший глава государства. Это заявление появилось после того, как ряд украинских СМИ сообщили, что против Порошенко могут выдвинуть обвинения в злоупотреблении властью. По мнению экспертов, экс-лидер Украины пытается использовать политическую неграмотность населения страны, чтобы выставить согласование формулы «предательством» и пошатнуть позиции Владимира Зеленского.

Расследования в отношении экс-президента Украины и лидера партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко являются попыткой властей запугать его. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте политической силы.

В нём отмечается, что причиной преследования политика является его позиция по вопросу урегулирования вооружённого конфликта на юго-востоке Украины. В частности, Порошенко выступает против согласования так называемой формулы Штайнмайера — документа, определяющего механизм введения особого порядка местного самоуправления в Донбассе.

«Между подписанием «формулы Путина» (так в партии называют формулу Штайнмайера. — RT) и атакой Генеральной прокуратуры Украины на Порошенко и «Европейскую солидарность» очевидна причинно-следственная связь», — говорится в обращении.

Также по теме «Поводов для протестов будет много»: сможет ли Киев следовать согласованной формуле Штайнмайера Главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник заявили, что согласованием формулы Штайнмайера Украина «признаёт особое право народа...

Заявление «Европейской солидарности» было сделано после появления в СМИ сообщений, что в отношении бывшего президента могут быть выдвинуты обвинения по статье о злоупотреблении властью. Об этом, в частности, со ссылкой на свои источники в Генпрокуратуре сообщило агентство Интерфакс-Украина.

В партии считают, что параллельно с совещаниями о подписании формулы Штайнмайера в офисе украинского лидера Владимира Зеленского также якобы обсуждался вопрос об уголовном преследовании Порошенко.

В сложившихся обстоятельствах «Европейская солидарность» потребовала от Зеленского созвать Совет национальной безопасности и обороны (СНБО), чтобы обсудить последствия принятия формулы Штайнмайера. Об этом сообщил депутат партии Владимир Арьев.

«В связи с событиями, которые происходят, фракция «Европейская солидарность» требует от Зеленского немедленного созыва СНБО, чтобы обсудить последствия реализации подписанной в Минске формулы с профессионалами, а не в узком кругу лиц из офиса президента, как это было до сих пор», — написал он в Facebook.

Формула раздора

Напомним, 1 октября в ходе встречи в Минске контактная группа по Донбассу согласовала формулу Штайнмайера. В связи с этим Порошенко раскритиковал действия Киева и заявил, что этот документ «придуман в Кремле» и «защищает российские интересы».

«Принимая формулу Штайнмайера, Украина добровольно отреклась от дорожной карты по имплементации «Минска», которая была поддержана нашими немецкими и французскими партнёрами», — сказал Порошенко в ходе выступления в Верховной раде.

Новость о том, что украинская сторона одобрила этот документ, была встречена недовольством со стороны украинских националистов, которые в тот же день провели в Киеве митинг. Радикалы собрались у офиса президента с фаерами, флагами и большим плакатом с лозунгом «Нет капитуляции!». Протестные акции продолжились и на следующий день.

Заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин в беседе с RT отметил, что Порошенко пытается использовать недовольство радикалов в собственных интересах. Он хочет консолидировать эти силы, а также перетянуть на свою сторону электорат Зеленского.

«Однако в нынешних условиях, когда Зеленский всё-таки делает определённые шаги в рамках мирного процесса, у Порошенко не получается лишить его поддержки избирателей», — считает эксперт.

Здание администрации президента Украины

РИА Новости

По словам источника RT в партии «Батькивщина», одобрение руководством страны формулы Штайнмайера дало козырь Пётру Порошенко, который теперь под лозунгами о «капитуляции» сможет выводить на улицы своих сторонников.

«Украинцы на самом деле не понимают, о чём идёт речь, и заявления о том, что «Украину сдают России» приводят к акциям протеста. Основой этого движения являются радикалы, что создаёт опасную для нынешнего президента Владимира Зеленского ситуацию. Естественно, что офис президента не заинтересован в массовых акциях на улицах и делает предупреждение одному из главных зачинщиков», — рассказал собеседник RT.

Источник из партии «Слуга народа» в беседе с RT отметил, что Зеленский готов принять политическое решение и санкционировать задержание Порошенко, если тот и дальше будет выводить на улицы радикалов.

«К этому его призывает окружение, у которого есть свои личные мотивы. Особенно Порошенко не любит олигарх Игорь Коломойский. Но если Порошенко будет задержан, то такая же участь может ожидать и самого Зеленского после его ухода с поста президента. Зеленский нарушает нормы закона, и его можно привлечь к ответственности», — говорит депутат.

Политический реванш



Эксперты подчёркивают противоречивую позицию Порошенко в отношении «Минска». Сегодня он обвиняет действующие власти в том, что они якобы отказались от Минских соглашений. Однако, находясь на посту президента, Порошенко сам всячески препятствовал их реализации, напоминают аналитики.

Протест против формулы Штайнмайера в Киеве

globallookpress.com

© Sergei Chuzavkov/ZUMAPRESS.com

Так, в ходе президентства Порошенко при широкой поддержке со стороны радикальных сил была установлена экономическая и гуманитарная блокада Донбасса. В январе 2018 года Порошенко подписал принятый Радой закон о «реинтеграции Донбасса», который в Москве назвали попыткой легализовать противоправные действия Киева на юго-востоке Украины.

Некоторые положения этого закона прямо противоречили договорённостям, достигнутым в ходе «Минска-2». Глава МИД России Сергей Лавров отметил тогда, что главная цель принятия закона о «реинтеграции» — оправдание силового решения кризиса в Донбассе.

Теперь же Зеленский заявил, что будет разработан новый закон об особом статусе Донбасса, куда включат формулу Штайнмайера. Его слова вызвали негативную реакцию не только со стороны Порошенко и его партии. Аналогичным образом на них отреагировали партия «Батькивщина» Юлии Тимошенко и «Голос» Святослава Вакарчука.

Сергей Лавров, комментируя подобную реакцию, напомнил, что формула Штайнмайера была известна участникам переговоров в нормандском формате ещё в 2015 году.

«Последующая реакция в Киеве меня, конечно, насторожила. Требования Порошенко, партии Юлии Тимошенко, не говоря уже о Вакарчуке и других радикальных политических силах: «Объясните, почему вы предаёте украинский народ». Эта формула была известна уже скоро как четыре года. Потом каждый раз нормандский формат и на высшем уровне, и на уровне министров и экспертов её подтверждал. Просто не могли положить её на бумагу», — сказал Лавров 2 октября на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».

Президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко в интервью RT отметил, что партии Тимошенко и Вакарчука будут стараться использовать недовольство формулой Штайнмайера, чтобы отыграть утраченные позиции на политическом поле и атаковать администрацию Зеленского.

«Юлия Тимошенко и Вакарчук любое действие нынешней власти будут использовать для раскачивания ситуации, потому что они мечтают о политическом реванше. Однако им до этого пока далеко», — отметил политолог.

Изображая жертву

По мнению члена Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдана Безпалько, «преследования» Порошенко начались задолго до того, как было объявлено о согласовании формулы Штайнмайера.

«Задолго до этих событий против него возбудили 11 уголовных дел, его неоднократно вызывали на допросы, которые он игнорировал. Его преследуют по уголовным делам, коррупции, а это никакого отношения не имеет к формуле Штайнмайера. Сегодня Пётр Порошенко пытается продемонстрировать, что он яростный националист и «борется против предательства интересов Украины», чтобы на этом заработать политические очки и изобразить из себя политически преследуемого человека», — сказал Богдан Безпалько в беседе с RT.

Эксперт также добавил, что недовольство радикалов формулой Штайнмайера не является достаточным поводом для организации нового «майдана», поскольку Зеленский на данный момент пользуется большим кредитом доверия у населения.

«Более того, последние митинги радикалов оказались малочисленными», — отметил эксперт.

Жарихин также отметил, что условий для возникновения нового «майдана» сегодня нет.