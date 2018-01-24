Лавров: закон о реинтеграции Донбасса оправдывает силовое решение кризиса на Украине
«Единственным путём урегулирования внутриукраинского кризиса, преодоления разделительных линий в обществе остаётся полная и последовательная реализация минского «Комплекса мер», одобренного СБ ООН», — цитирует РИА Новости Лаврова.
По его словам, основным препятствием на этому пути является «киевская «партия войны», которая решила похоронить минские договорённости».
«И идёт на поводу у экстремистов, объявив блокаду Донбасса и приняв в Верховной раде закон, оправдывающий силовое решение внутриукраинского кризиса», — заключил министр.
Ранее полномочный представитель России в контактной группе по урегулированию кризиса на Украине Борис Грызлов отметил, что данный закон существенно осложнит ситуацию в стране.
18 января Верховная рада приняла законопроект о реинтеграции Донбасса.