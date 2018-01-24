Лавров: закон о реинтеграции Донбасса оправдывает силовое решение кризиса на Украине

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Закон и реинтеграции Донбасса, принятый Верховной радой Украины, оправдывает силовое решение украинского кризиса. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на XXVI Международных Рождественских образовательных чтениях.

«Единственным путём урегулирования внутриукраинского кризиса, преодоления разделительных линий в обществе остаётся полная и последовательная реализация минского «Комплекса мер», одобренного СБ ООН», — цитирует РИА Новости Лаврова.

По его словам, основным препятствием на этому пути является «киевская «партия войны», которая решила похоронить минские договорённости».

«И идёт на поводу у экстремистов, объявив блокаду Донбасса и приняв в Верховной раде закон, оправдывающий силовое решение внутриукраинского кризиса», — заключил министр.

Ранее полномочный представитель России в контактной группе по урегулированию кризиса на Украине Борис Грызлов отметил, что данный закон существенно осложнит ситуацию в стране.

18 января Верховная рада приняла законопроект о реинтеграции Донбасса.

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