В Совфеде прокомментировали согласование формулы Штайнмайера
- РИА Новости
По её словам, это реальный инструмент по урегулированию ситуации на Украине.
«Для исполнения формулы Штайнмайера на Украине необходимо провести определённую правовую процедуру, в частности внести изменения в Конституцию страны», — отметила она.
Как добавила Ковитиди, попытки затянуть переговоры по достижению мира на Украине могут рассматриваться как способствование конфликту, и ответственные за это должны будут ответить перед законом.
Ранее первый президент Украины Леонид Кравчук в беседе с НСН прокомментировал сообщение о том, что все участники контактной группы в Минске согласовали формулу Штайнмайера для её имплементации в украинское законодательство.