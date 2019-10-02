В Совфеде прокомментировали согласование формулы Штайнмайера

Член Совета Федерации Ольга Ковитиди в беседе с газетой «Известия» прокомментировала согласование формулы Штайнмайера во время встречи в Минске представителей контактной группы по Донбассу.

По её словам, это реальный инструмент по урегулированию ситуации на Украине.

«Для исполнения формулы Штайнмайера на Украине необходимо провести определённую правовую процедуру, в частности внести изменения в Конституцию страны», — отметила она.

Как добавила Ковитиди, попытки затянуть переговоры по достижению мира на Украине могут рассматриваться как способствование конфликту, и ответственные за это должны будут ответить перед законом.

Ранее первый президент Украины Леонид Кравчук в беседе с НСН прокомментировал сообщение о том, что все участники контактной группы в Минске согласовали формулу Штайнмайера для её имплементации в украинское законодательство.