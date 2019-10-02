Лавров заявил об отсутствии «плана Б» по Минским соглашениям

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Глава МИД России Сергей Лавров в эфире Первого канала заявил об отсутствии альтернативного плана по минским договорённостям. По его мнению, «формула Штайнмайера» сама по себе является компромиссом и уступкой в сравнении с изначальным текстом Минских соглашений.

«Плана Б быть не может. Минские соглашения — это база, на которой должно всё выстраиваться. Если уже быть конкретным, то «формула Штайнмайера» — это уже компромисс по сравнению с изначальным текстом минских соглашений», — приводит РИА Новости слова Лаврова.

Министр уточнил, что в первой редакции документов предполагалось сначала введение закона об особом статусе Донбасса и фиксации его в конституции, а потом проведение выборов.

Ранее Лавров обсудил на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке с президентом Украины Владимиром Зеленским ситуацию в Донбассе.

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