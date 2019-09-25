Лавров обсудил с Зеленским ситуацию в Донбассе
- Reuters
«Это не были переговоры, это была беседа. Мы обсудили, где мы находимся. С обеих сторон была выражена заинтересованность решать ситуацию в Донбассе в соответствии с минскими договорённостями», — приводит ТАСС слова Лаврова.
По словам министра, «главное, что президент Украины это сказал».
Ранее дипломатический источник сообщил, что краткий контакт Лаврова и Зеленского состоялся на полях 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Бывший депутат Верховной рады Украины Олег Царёв в беседе с НСН оценил шансы президента Украины добиться мира в Донбассе.