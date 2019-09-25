Лавров обсудил с Зеленским ситуацию в Донбассе

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что обсудил с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке ситуацию в Донбассе.

«Это не были переговоры, это была беседа. Мы обсудили, где мы находимся. С обеих сторон была выражена заинтересованность решать ситуацию в Донбассе в соответствии с минскими договорённостями», — приводит ТАСС слова Лаврова.

По словам министра, «главное, что президент Украины это сказал».

Ранее дипломатический источник сообщил, что краткий контакт Лаврова и Зеленского состоялся на полях 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Бывший депутат Верховной рады Украины Олег Царёв в беседе с НСН оценил шансы президента Украины добиться мира в Донбассе.