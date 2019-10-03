В партии Порошенко заявили о «запугивании» из-за формулы Штайнмайера
Соответствующее заявление опубликовано на сайте политсилы.
«Между подписанием «формулы Путина» и атакой ГПУ (Генеральной прокуратуры Украины. — RT) на Порошенко и «Европейскую Солидарность» очевидна причинно-следственная связь», — отметили в партии.
По информации политсилы, параллельно с совещаниями по подготовке к подписанию «формулы Штайнмайера» в офисе украинского лидера Владимира Зеленского якобы прошли совещания с генпрокурором страны Русланом Рябошапкой и главой Государственного бюро расследований Романом Трубой, где обсуждался вопрос уголовного преследования Порошенко.
По мнению «Европейской солидарности», попытки давления на Порошенко связано с его позицией по Донбассу.
Ранее Интерфакс-Украина со ссылкой на источник передавало, что Генпрокуратура готовит подозрение Порошенко по статье о злоупотреблении властью.
1 октября участники контактной группы по урегулированию на востоке Украины на встрече в Минске согласовали формулу Штайнмайера для её имплементации в украинское законодательство.
Порошенко при этом заявил, что данный механизм был «придуман в Кремле» и «защищает российские интересы».