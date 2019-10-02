Порошенко назвал формулу Штайнмайера попыткой снятия санкций с России
«Подписание формулы российского происхождения… де-факто означает ослабление или даже снятие санкций против России. А также: легитимизацию оккупированного Донбасса, легитимизацию незаконного референдума в Крыму и незаконной аннексии Крыма», — написал Порошенко в своём Facebook.
Экс-президент Украины подчеркнул, что его партия «Европейская солидарность» не допустит подобного «сценария развития событий».
Ранее лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила о недопустимости для Украины формулы Штайнмайера.
1 октября полпред России Борис Грызлов сообщил о согласовании всеми участниками контактной группы по урегулированию на востоке Украины на встрече в Минске формулы Штайнмайера для её имплементации в украинское законодательство.
Украинский лидер Владимир Зеленский, в свою очередь, заявил о намерении разработать новый закон об особом статусе Донбасса, в который включат формулу Штайнмайера.
Крым стал российским регионом после референдума 2014 года, на котором большинство жителей полуострова выступили за воссоединение с Россией.