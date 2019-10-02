Порошенко назвал формулу Штайнмайера попыткой снятия санкций с России

Бывший президент Украины Пётр Порошенко заявил, что подписание Киевом формулы Штайнмайера приведёт к ослаблению, а затем и полному снятию антироссийских санкций, и призвал не допустить этого.

«Подписание формулы российского происхождения… де-факто означает ослабление или даже снятие санкций против России. А также: легитимизацию оккупированного Донбасса, легитимизацию незаконного референдума в Крыму и незаконной аннексии Крыма», — написал Порошенко в своём Facebook.

Экс-президент Украины подчеркнул, что его партия «Европейская солидарность» не допустит подобного «сценария развития событий».

Ранее лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила о недопустимости для Украины формулы Штайнмайера.

1 октября полпред России Борис Грызлов сообщил о согласовании всеми участниками контактной группы по урегулированию на востоке Украины на встрече в Минске формулы Штайнмайера для её имплементации в украинское законодательство.

Украинский лидер Владимир Зеленский, в свою очередь, заявил о намерении разработать новый закон об особом статусе Донбасса, в который включат формулу Штайнмайера.

Крым стал российским регионом после референдума 2014 года, на котором большинство жителей полуострова выступили за воссоединение с Россией.