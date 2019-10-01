«Батькивщина» считает формулу Штайнмайера недопустимой для Украины
- РИА Новости
«Партия «Батькивщина» считает формулу Штайнмайера недопустимой для Украины, а её подписание в Минске — прямой угрозой национальной безопасности, территориальной целостности и суверенитету нашей страны», — говорится в сообщении.
Также партия призвала украинского президента Владимира Зеленского «срочно собрать лидеров парламентских фракций и подробно объяснить, что подписано в Минске и на какие действия дано согласие».
Ранее полномочный представитель России на переговорах Борис Грызлов сообщил, что все участники контактной группы по урегулированию на востоке Украины на встрече в Минске согласовали формулу Штайнмайера для её имплементации в украинское законодательство.
Также Зеленский заявил, что будет разработан новый закон об особом статусе Донбасса, в который включат формулу Штайнмайера.