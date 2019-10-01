«Батькивщина» считает формулу Штайнмайера недопустимой для Украины

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Партия «Батькивщина» считает формулу Штайнмайера недопустимой для Украины. Об этом говорится в заявлении лидера партии Юлии Тимошенко в Facebook.
«Батькивщина» считает формулу Штайнмайера недопустимой для Украины
  • РИА Новости

«Партия «Батькивщина» считает формулу Штайнмайера недопустимой для Украины, а её подписание в Минске — прямой угрозой национальной безопасности, территориальной целостности и суверенитету нашей страны», — говорится в сообщении.

Также партия призвала украинского президента Владимира Зеленского «срочно собрать лидеров парламентских фракций и подробно объяснить, что подписано в Минске и на какие действия дано согласие».

Ранее полномочный представитель России на переговорах Борис Грызлов сообщил, что все участники контактной группы по урегулированию на востоке Украины на встрече в Минске согласовали формулу Штайнмайера для её имплементации в украинское законодательство.

Также Зеленский заявил, что будет разработан новый закон об особом статусе Донбасса, в который включат формулу Штайнмайера.

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