Партия «Батькивщина» считает формулу Штайнмайера недопустимой для Украины. Об этом говорится в заявлении лидера партии Юлии Тимошенко в Facebook.

«Партия «Батькивщина» считает формулу Штайнмайера недопустимой для Украины, а её подписание в Минске — прямой угрозой национальной безопасности, территориальной целостности и суверенитету нашей страны», — говорится в сообщении.

Также партия призвала украинского президента Владимира Зеленского «срочно собрать лидеров парламентских фракций и подробно объяснить, что подписано в Минске и на какие действия дано согласие».

Ранее полномочный представитель России на переговорах Борис Грызлов сообщил, что все участники контактной группы по урегулированию на востоке Украины на встрече в Минске согласовали формулу Штайнмайера для её имплементации в украинское законодательство.

Также Зеленский заявил, что будет разработан новый закон об особом статусе Донбасса, в который включат формулу Штайнмайера.