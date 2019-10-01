В МИД России позитивно оценивают согласование формулы Штайнмайера
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«Надеемся, это создаст соответствующую атмосферу для дальнейшей реализации минских договорённостей», — написала она в Facebook.
Ранее полномочный представитель России на переговорах Борис Грызлов заявил, что все участники контактной группы по урегулированию на востоке Украины на встрече в Минске согласовали формулу Штайнмайера для её имплементации в украинское законодательство.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что будет разработан новый закон об особом статусе Донбасса, в который включат формулу Штайнмайера.