Порошенко прокомментировал согласование формулы Штайнмайера
- РИА Новости
Как отметил политик, этот механизм «придуман в Кремле» и «защищает российские интересы».
«Принимая формулу Штайнмайера, Украина добровольно отреклась от дорожной карты по имплементации «Минска», который был поддержан нашими немецкими и французскими партнёрами», — сказал Порошенко в ходе выступления в Верховной раде, трансляцию которого вёл телеканал «112 Украина».
Ранее в Кремле назвали позитивным фактом принятие Киевом формулы Штайнмайера.
Также был опубликован текст письма о согласовании формулы.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что её включат в новый закон об особом статусе Донбасса.