Порошенко прокомментировал согласование формулы Штайнмайера

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Бывший президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность» Пётр Порошенко прокомментировал согласование контактной группой в Минске формулы Штайнмайера. По его мнению, Киев добровольно отказался от выполнения Минских соглашений.
Порошенко прокомментировал согласование формулы Штайнмайера
  • РИА Новости

Как отметил политик, этот механизм «придуман в Кремле» и «защищает российские интересы».

«Принимая формулу Штайнмайера, Украина добровольно отреклась от дорожной карты по имплементации «Минска», который был поддержан нашими немецкими и французскими партнёрами», — сказал Порошенко в ходе выступления в Верховной раде, трансляцию которого вёл телеканал «112 Украина».

Ранее в Кремле назвали позитивным фактом принятие Киевом формулы Штайнмайера.

Также был опубликован текст письма о согласовании формулы.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что её включат в новый закон об особом статусе Донбасса.

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