Киев опубликовал письмо о согласовании формулы Штайнмайера
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«Письмо, которое Леонид Кучма вчера подписал в адрес Мартина Сайдика», — написала она, опубликовав фотокопию документа.
В письме за подписью Кучмы указывается, что украинская сторона принимает текст относительно имплементации формулы Штайнмайера в украинское законодательство.
1 октября полпред России на переговорах в Минске Борис Грызлов заявил, что все участники контактной группы согласовали формулу Штайнмайера для её имплементации в украинское законодательство.
Позднее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в дальнейшем будет разработан закон об особом статусе Донбасса, в который включат формулу.
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