Киев опубликовал письмо о согласовании формулы Штайнмайера

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Дарья Олифер, пресс-секретарь представителя Киева на переговорах Леонида Кучмы, опубликовала на своей странице в Facebook текст письма о согласовании формулы Штайнмайера.
Киев опубликовал письмо о согласовании формулы Штайнмайера
  • © Serg Glovny/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Письмо, которое Леонид Кучма вчера подписал в адрес Мартина Сайдика», — написала она, опубликовав фотокопию документа.

В письме за подписью Кучмы указывается, что украинская сторона принимает текст относительно имплементации формулы Штайнмайера в украинское законодательство.

1 октября полпред России на переговорах в Минске Борис Грызлов заявил, что все участники контактной группы согласовали формулу Штайнмайера для её имплементации в украинское законодательство.

Позднее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в дальнейшем будет разработан закон об особом статусе Донбасса, в который включат формулу.

Подробнее по теме — в материале RT.

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