В Кремле оценили принятие Киевом формулы Штайнмайера

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что все участники контактной группы в Минске согласовали формулу Штайнмайера для её имплементации в украинское законодательство.

«Само подтверждение (формулы. — RT) Штайнмайера, кстати говоря, которая была принята всеми участниками «нормандской четвёрки», включая Украину, уже фактически несколько лет назад, является фактом позитивным и, безусловно, важным шагом на пути реализации тех договорённостей, которые были достигнуты ранее», — цитирует Интерфакс Пескова.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в дальнейшем будет разработан закон об особом статусе Донбасса, в который включат формулу.

2 октября Дарья Олифер, пресс-секретарь представителя Киева на переговорах Леонида Кучмы, опубликовала на своей странице в Facebook текст письма о согласовании формулы Штайнмайера.